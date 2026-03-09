General Villegas: el UPD 2026 comenzó con una caravana y terminó con un desayuno en el colegio

Alumnos de la Promoción ’26 del IMI realizaron anoche la tradicional caravana por las calles de la ciudad. Luego se dirigieron a Summer, donde con el acompañamiento de algunos padres pasaron la noche festejando el último primer día de clases.

Hoy por la mañana, los padres, los recibieron en el colegio donde les sirvieron el desayuno acompañando esta etapa.

¿Qué es el último Primer Día?

El UPD es un festejo del primer día del último año de la Secundaria. Los participantes, en muchos de los casos, llevan disfraces o remeras alusivas, banderas que identifican al curso, gorros, banderas, maquillaje artístico, bombos y elementos de percusión y elementos de pirotecnia como bengalas de colores.

La costumbre arrancó en las provincias de Mendoza y San Juan y se trasladó en la última década a la ciudad de Buenos Aires.

Las celebraciones terminan en la puerta de la escuela o incluso en el patio de los colegios. Comienzan la noche anterior al inicio del ciclo lectivo, ya que los alumnos se proponen pasar la noche juntos, sin dormir. Se realiza en una casa donde se reúne todo el curso, y se prolonga durante la noche en plazas y parques cercanos a los colegios, hasta la hora de ingreso escolar.