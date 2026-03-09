Alegre destacó a la educación como herramienta para construir el futuro en el inicio del ciclo lectivo del nivel secundario

El intendente municipal presidió el acto de apertura del ciclo escolar 2026 de la Escuela Secundaria N°1, realizado en la Biblioteca Pública Municipal. Autoridades educativas, docentes, familias y estudiantes participaron de la jornada que marcó el comienzo de un nuevo año de trabajo y aprendizaje.

En la mañana del lunes 9 de marzo se realizó el acto de inicio del ciclo lectivo 2026 del nivel secundario. Este año la inauguración se dio formalmente en la Escuela Secundaria N°1, tuvo lugar en la Biblioteca Pública Municipal y fue presidido por el intendente de General Villegas, Gilberto Alegre.

Participaron del encuentro funcionarios municipales, inspectores de Educación, consejeros escolares, docentes, padres y alumnos del establecimiento, en una jornada que simbolizó el comienzo de un nuevo año de formación para la comunidad educativa.

El acto comenzó con el ingreso de las banderas de ceremonia y la entonación del Himno Nacional Argentino. Posteriormente, una alumna de la institución compartió un texto alusivo a la fecha, marcando el espíritu de renovación y esperanza propio de cada inicio de ciclo lectivo.

En primer término tomó la palabra la directora del establecimiento, Mariana Dominici, quien recordó el proceso histórico que permitió mejorar las condiciones edilicias de la institución. “Es justo recordar y contarles a los que no saben que la comodidad y el espacio de que hoy disfrutamos no son una casualidad. Fue durante una gestión anterior del señor Gilberto Alegre que se tomó la decisión política de ampliar la escuela. Las obras quedan, trascienden los años y se convierten en el legado que habitan cada día”, expresó.

En ese marco, la directora agradeció el acompañamiento institucional y destacó el trabajo conjunto que sostiene el crecimiento de la escuela. “Quiero agradecer al Consejo Escolar por su gestión constante y su mirada atenta a nuestras necesidades edilicias y de funcionamiento, y también a los inspectores y a nuestra inspectora Cecilia Giraudo, por estar siempre presentes no solo desde la función jerárquica sino desde el acompañamiento real”, señaló.

Dominici también se dirigió especialmente a las familias y al equipo educativo. “Educar también es poner límites con amor y firmeza, enseñando que el respeto por el otro es la base de cualquier aprendizaje. A nuestro personal docente y auxiliares les agradezco profundamente porque en cada rincón de la escuela hay amor y calidez. Ellos no solo enseñan contenidos, también escuchan, acompañan y construyen esperanzas”, afirmó.

Finalmente, dedicó un mensaje a los estudiantes. “A ustedes, nuestros alumnos, bienvenidos a casa. Este 2026 nos encuentra con las puertas abiertas y el corazón listo. Muy buen año para todos”, concluyó.

A continuación, la inspectora de Nivel Secundario, María Cecilia Giraudo, remarcó la importancia del compromiso de toda la comunidad educativa para garantizar trayectorias escolares de calidad. “La palabra comienzo hoy trae esperanza. Un inicio implica que vamos a poner todo lo que podemos para que este 2026 sea lo mejor posible”, señaló.

Dirigiéndose especialmente a los estudiantes, destacó el valor de la presencia en la escuela. “Ustedes tienen el derecho a la educación, pero para ejercer ese derecho tienen que estar acá. La asistencia es uno de los ejes más importantes y necesitamos también el acompañamiento de las familias para sostenerla”, explicó.

Asimismo, subrayó el sentido pedagógico del concepto de oportunidad dentro del sistema educativo. “La oportunidad no significa aprobar, significa que desde la escuela debemos ofrecer nuevas propuestas y nuevas posibilidades para que los alumnos sigan aprendiendo con calidad. La calidad educativa es uno de los ejes que vamos a seguir profundizando este año”, afirmó.

En esa línea, Giraudo destacó el trabajo colectivo de la comunidad educativa. “Quiero equipos que trabajen en corresponsabilidad: el alumno aprendiendo, el docente enseñando, los equipos directivos gestionando y toda la comunidad educativa enfocada en el objetivo que cada escuela tiene en su proyecto institucional”, expresó.

El cierre del acto estuvo a cargo del intendente Gilberto Alegre, quien recordó su vínculo personal con la institución y reflexionó sobre el valor de la educación como motor de crecimiento social.

“Para mí es un placer enorme estar aquí parado en esta escuela. Yo fui profesor muchos años de este establecimiento, que nació para ofrecer una oportunidad a personas que no habían podido estudiar en su momento”, señaló.

El jefe comunal repasó además el proceso que permitió consolidar un espacio definitivo para el funcionamiento de la escuela. “Esta escuela estuvo en la escuela N°1, en la escuela N°3, en la escuela N°17 y el último paso fue en el Colegio Nacional. Cuando se transfirieron los establecimientos educativos nacionales a la provincia, los edificios pasaron al municipio. Terminamos la Escuela Técnica porque estuvo muchos años abandonada y cuando se trasladó el edificio, desde el gobierno municipal lo acondicionamos para que sea la escuela que hoy ocupan”, explicó.

Finalmente, Alegre se dirigió a los jóvenes destacando la importancia de aprovechar la oportunidad educativa. “No hay mayor desafío en la vida para crecer y desarrollarse que la educación. Ustedes, los jóvenes, son el futuro de la patria y para construir ese futuro tienen que formarse”, afirmó.

En ese sentido, subrayó el valor del esfuerzo y la preparación para la vida laboral y social. “No es lo mismo ir a buscar un trabajo con título que sin título. La escuela tiene que brindarles las herramientas para tener una mejor calidad de vida”, sostuvo.

Antes de finalizar, el intendente convocó a los estudiantes a comprometerse con su formación. “En este establecimiento se les ofrece una enorme posibilidad. No la desaprovechen”, concluyó.