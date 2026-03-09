La Arq. Alejandra Matellán renunció a su cargo en la Municipalidad de General Villegas

La funcionaria presentó formalmente una nota esta mañana en la que manifiesta su renuncia, que sería de carácter indeclinable, al cargo de Secretaria de Obras Públicas.

Hasta lo que va de este lunes no han habido manifestaciones públicas oficiales al respecto.

El viernes Matellán, que resulta un pilar fundamental en la Gestión Alegre, reconocida como tal por el propio jefe comunal, habría mantenido una fuerte discusión con éste. Las diferencias habrían estado dadas por el pago de horas extras o viáticos al personal a su cargo. La Secretaría de Obras Públicas tiene bajo su órbita el corralón municipal. Sobre el particular el intendente hizo referencia en la Apertura de Sesiones el pasado jueves asegurando que se pagarían, aunque remarcó el ordenamiento y control que estaban ejerciendo desde el Ejecutivo con el gasto del Presupuesto.

Hoy el área que conduce (todavía no habría sido aceptada formalmente la renuncia) no cuenta con su firma, además, y es un dato que su entorno siempre destacó, por su personalidad, cuando Matellán toma una decisión de este tipo generalmente no vuelve sobre sus pasos.

Ante este escenario su decisión sería de carácter definitivo.