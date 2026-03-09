Choque entre camiones en la R33 a la altura de Cañada Seca, uno es de General Villegas

Esta noche alrededor de las 21:20 horas dos camiones protagonizaron un accidente, sin consecuencias, para los ocupantes afortunadamente.

El hecho ocurrió cuando las unidades circulaban en sentido contrario a la altura de la primera curva de la traza nacional hacia Piedritas.

El camión que se aprecia en la foto de portada, pertenece a una empresa de General Villegas y tenía como destino Rosario. De frente lo hacía la otra unidad que muerde la banquina, provocando que el acoplado invada el carril contrario impactando contra la cabina del villeguense.

Los dos rodados viajaban vacíos. Uno es cerealero, el otro cisterna.

A pesar de la violencia de la colisión ambos choferes, el de General Villegas, de 42 años, y el de Casbas, de 60, resultaron ilesos.

La Policía del Destacamento de Seguridad Vial de Cañada Seca trabajaba en el lugar para restablecer el tránsito en el menor tiempo posible.

Se desconocen las causas de la maniobra que provocó este desenlace.