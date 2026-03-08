Este lunes se realiza la Apertura de Sesiones en Genera Pinto, será el primer mensaje de Rodríguez como intendente

El intendente de General Pinto asumió por tiempo indeterminado el cargo tras el pedido de licencia, bajo esa condición, de Freddy Zavatarelli, quien se encuentra desempeñandose en la Cámara de Diputados de la provincia

Si bien en reiteradas oportunidades, tanto en el caso del ex intendente Guerrera, como el propio Zavatarelli, ha ocupado ese lugar, siempre lo había hecho de manera interina, y nunca coincidió con la Apertura de las Sesiones Ordinarias, como será en este caso.

Mañana a las 20 horas, en el Concejo Deliberante se dirigirá a la comunidad repasando lo actuado durante el ejercicio 2025 y adelantará lo proyectado para el año en curso.

Sus palabras son esperadas con expectativas por diversas razones, una de ellas, las 121 viviendas construidas con un programa nacional que por el detenimiento que dispuso esa Gestión del actual presidente, y faltándoles muy poco para su concreción, aún no pueden concluirse. Rodríguez hace un tiempo, contó en una entrevista con Distrito Interior que el municipio había enviado una Carta Documento para ser recibidos por los funcionarios competentes, al menos para saber cómo continuar. General Pinto no escapa a la demanda de prácticamente todo el país, por lo tanto es uno de los temas más destacados. Por otra parte, días pasados el intendente estuvo reunido con autoridades provinciales con quienes abordó la cuestión, junto a las unidades habitacionales de Germania.

Si bien Rodríguez conserva un bajo perfil y se define como un soldado de la Gestión, que tiene como máximo referente al diputado Alexis Guerrera, cumpliendo con el lugar donde lo requieran, éste período no deja de pertenecerle, ya que está allí porque fue quien acompañó a Zavatarelli como primer concejal en 2023, siendo la que le toca vivir políticamente una de las posibilidades.