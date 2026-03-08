Tras su viaje a Malvinas aseguró: «No fueron chicos, fueron hombres de la guerra» (VIDEO)

Miguel Barraco es de Coronel Charlone, desde chico sintió una gran atracción e interés por la guerra de Malvinas, inicialmente cuenta que en su casa, su madre, estuvo muy compenetrada por la causa y le transmitió ese sentimiento.

Este año, en el mes de febrero, junto a dos personas más d l mismo pueblo, viajaron a las islas cumpliendo un sueño; lo que no sabía que el impacto sería tal.

Este sábado fue entrevistado en vivo en el programa Las Cosas por el Aire que conduce Fernando Cisarello en FM Peregrina (92.9) de General Villegas donde contó su experiencia y dio su parecer luego de lo vivido.

Sensibilizado durante toda la nota, y por momentos al borde del quiebre, plasmo aspectos que resultan totalmente desconocidos, de lo que fue el conflicto bélico y lo que significa ese lugar.

La frase que da título a esta publicación fue una de las más contundentes, y basa esa apreciación en que estando en tierra malvinense se puede tener dimensión real del papel que tuvieron los soldados argentinos; una de las diferencias más marcadas con el enemigo, es que los ingleses lo hacían profesionalmente, los argentinos por la Patria, por la bandera.

Barraco describió con claridad y de manera muy gráfica cómo es hoy la vida en las islas, la cantidad de argentinos que la habitan, el paisaje, los restos que se encuentran en los que fueron los campos de batalla, lo que resulta para quien escuche «un viaje sin viajar».

Son casi 60 minutos de un relato atrapante que permitirá descubrir otra guerra, conocer otro mundo.

El entrevistado logró transmitir el sentimiento que produce pisar como turista un suelo que nos es propio, de hecho al partir desde Río Gallegos hacia las islas Malvinas no se requiere visa ni trámite alguno, ya que es un viaje de cabotaje, sin embargo, al salir de éstas, se debe pagar una especie de impuesto como extranjero.

El lector irá percibiendo los matices, aunque lo más destacado sucede en el comienzo, el núcleo de esta charla y el desenlace donde el sentimiento salta por encima de cualquier protocolo y en tono argentino aflora el sentimiento más puro.