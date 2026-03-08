El hombre que fue sufrió un accidente en la R33 en Piedritas, no tuvo heridas de consideración y se aguardaba el alta

Esta tarde, a las 14 horas, la camioneta en la que se movilizaba un hombre de 35 años, de Piedritas, empleado de un establecimiento rural de esa localidad perteneciente al distrito de General Villegas, fue embestida por un camión cuando el rodado menor giraba en «u» sobre la traza.

Como consecuencia el ocupante de la pick up fue trasladado al CAPS de Piedritas y luego al hospital municipal en la ciudad cabecera para ser asistido, a simple vista su cuadro no revestía gravedad, lo que fue conformad tras la atención y exámenes de rigor.

Pasadas unas horas se aguardaba el alta que le darían luego de transcurrido un lapso, el necesario para descartar cualquier tipo de imprevisto.

El conductor de la camioneta es de Piedritas, el del camión de General Villegas y viajaba cargado con girasol en dirección a Cañada Seca.