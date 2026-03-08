URGENTE: accidente en la R33 a metros del acceso a Piedritas entre un camión y una camioneta

El hecho ocurrió esta tarde apenas pasadas las 14 horas, a unos mil metros del acceso al pueblo, en dirección a Cañada Seca, a la salida de una curva.

Una camioneta cabina simple, conducida por un hombre que trabaja en un establecimiento rural cercano al lugar del impacto, intentaba aparentemente girar en «u» sobre la cinta asfáltica cuando fue impactado por el camión a pesar de los esfuerzos por evitarlo.

Como consecuencia de la maniobra el acoplado volcó sobre el asfalto, mientras que el chasis quedó sobre la banquina, en sentido al préstamo, tal como muestran las imágenes de Marcelo martínez.

Los primeros datos indican que el ocupante de la pick up fue traslado de urgencia hacia el Centro de Salud.

Por el momento, el tránsito permanece cortado.