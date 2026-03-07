Una nena de 9 años fue atacada a golpes por cuatro menores de distintas edades

Esta tarde alrededor de las 18 horas, una menor que es molestada sistemáticamente por chicos de su barrio recibió una fuerte golpiza.

El hecho ocurrió en la plazoleta conocida como del chaqueño, ubicada sobre calle Alvear, junto a las vías del Ferrocarril en General Villegas.

La menor practica Boxeo en la Escuela Municipal de este deporte, ademas de tener una importante actividad en redes sociales donde su perfil cuenta con un caudal destacado de seguidores, y es por esa razón que viene siendo hostigada.

Hoy la situación llegó a mayores, los atacantes que tienen 10, 13 y 16 años la agredieron a golpes provocándole, entre otras lesiones un hematoma importante en uno de sus ojos, por lo que fue atendida en el hospital.

En estos momentos, 20:30 hiras la familia se encuentra radicando la denuncia.

Días pasados la niña grabó un video que subió a sus redes sociales en el que cuenta lo que está viviendo.

Una familiar directa contó a Distrito Interior que las amenazas y las molestias son constantes y en cualquier lugar donde encontran a la víctima, incluso la casa en la que vive ha sufrido ataques; hoy la situación se fue de control y a pesar que intentó defenderse fue imposible evitar la golpiza.

La familia de la menor agredida pide que los adultos responsables de los menores agresores y las autoridades de las áreas competentes tomen cartas urgentes en el asunto.