General Pinto: 20 kilómetros de cicloturismo y una jornada de música, trabajo y arte por el 8M este domingo

Diversas actividades se planificaron para este domingo 8 de marzo, Día de la Mujer.

La jornada, que con el paso de los años se ha convertido en un día de reflexión por la igualdad y en contra de la violencia, de la que cada vez participan más hombres, tiene varias propuestas en esta oportunidad.

La actividad deportiva estará dada por el cicloturismo mediante el cual se recorrerán 20 kilómetros por caminos vecinales partiendo a las 18 horas desde el Parque de la Estación.

Desde la misma hora, darán inicio otras actividades en el mismo lugar de punto de partida para las bicicletas.

El 5° Encuentro «Mujer, Trabajo y Cultura» (al que se le puede agregar Deporte), cuenta con varias participaciones.

-Escuela de Danzas «Añoranzas» presenta su cuadro «Las Lavanderas» -BELEN RODRÍGUEZ Y ARIADNA FIGUEROA presentan, «LA QUE TE SOSTIENE» una producción realizada en la cátedra es de Entrenamiento Corporal, con la profesora María Luisa Fernández de La escuela de Teatro «Gilberto A. Mesa» (Junín) -Feria de Artesanas y Emprendedoras del distrito.

Todas las actividades son libres y gratuitas.