Alegre habló de la clínica Modelo y las expectativas que existen por la pretendida intervención de la Municipalidad

Tras su discurso en la Apertura de Sesiones Ordinarias en el que Alegre hizo especial hincapié en la salud, a la que destina una parte importante del Presupuesto, consultado por Distrito Interior sobre el posible cierre de la clínica Modelo, reconoció que le solicitaron una audiencia desde el efector privado de la salud por la situación que atraviesa.

Desde el hospital aseguró que continuarán trabajando del mismo modo que hasta el momento, más allá de lo que ocurra, «lo que puede suceder es que haya una mayor demanda, adecuándonos a eso», sostuvo y agregó «esperemos que la clínica no cierre».

«Siempre hay una posibilidad que haya un arreglo y pueda continuar, es una cuestión de administración».

Dijo desconocer por qué hay tantas expectativas en él, teniendo en cuenta que desde la clínica sostienen, no de manera pública, que el resultado del encuentro con el jefe comunal puede ser determinante; «primero tenemos que ver cuál es la propuesta, qué es lo que piensan hacer, no nos olvidemos que tenemos el Tribunal de Cuentas fiscalizando, hay una Ley Orgánica que establece qué cosas se pueden hacer y cuáles no. Hay que ver si existe alguna alternativa a la Municipalidad en el sostenimiento de la clínica».

Agregando con claridad: «Pero el sostenimiento para una empresa que quiera seguir ganando dinero sin beneficio para la Municipalidad no existe».

En el transcurso de la semana entrante, algunos de los accionistas y miembros del Directorio de la clínica podrían reunirse con el intendente para buscar una salida en conjunto al serio conflicto económico financiero en que está.

Siempre de manera extraoficial se estima que podría ofrecerse al municipio hacerse cargo del lugar, lo que debería significar que el bien pase en comodato o como una donación al patrimonio del Estado local, el que asumiría el saneamiento y la cancelación de deudas, además de las gestiones ante la provincia para levantar la clausura del quirófano e internación, lo que daría los primeros ingresos genuinos. A ello se le debería sumar algún tipo de compromiso de partes, para que los médicos, al menos los que mantienen algún tipo de vínculo con la clínica Modelo, se comprometan a acompañar el proceso.

El personal hasta el momento ha dado sobradas muestras de acompañamiento a cada intento por superar este trance que lleva años, agudizándose según pasan éstos. Justamente es por los 17 trabajadores, además de lo que representaría socialmente un cierre de este tipo, que agotarán todas chances para evitarlo.

Aunque suene a frase hecha, y una obviedad, por el momento la única certeza, es la duda de su futuro.