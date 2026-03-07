Provincia acordó un 11% de aumento salarial para la Policía, más plus por uniforme y horas POLAD

El Gobierno bonaerense anunció un acuerdo salarial para la Policía de la provincia, que comprende un aumento del 11%, más plus compensatorio por uniforme y el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD).

El aumento contempla un 5% en marzo y 2,5% en abril, que se suman a las subas de 2% en enero y 1,5% en febrero. Asimismo, el POLAD, a partir de febrero, logra un incremento adicional del 22,7%, acumulando al mes de abril una mejora del 36,4%.