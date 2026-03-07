General Villegas: la senadora Balaudo se quejó por no haber sido tenida en cuenta en la Apertura de Sesiones

Analía Balaudo, senadora de LLA por la cuarta sección, oriunda de la localidad de Piedritas, estuvo el jueves presenta en la Apertura de Sesiones Ordinarias, en la que el intendente Gilberto Alegre drio su discurso a la población repasando la actuado por su gestión en el 2025 y adelantando lo proyectado para el año en curso.

Tras ser consultada por su opinión acerca de lo oído, dijo con ironía estar sorprendida al enterarse que habita Suiza, en relación al expresado por el mandatario municipal, quien, aseguró la legisladora, ve todo bien en el distrito, funciona todo, no hay problemas; y comparó el discurso local con el del Gobernador Kicillof, «tienen una realidad planteada que no es la realidad de todos nosotros», remarcó.

Consultada acerca del papel que el bloque de su espacio tendrá en este período dijo que trabajarán de acuerdo al esquema de Gobierno que LLA tiene, basada en la realidad. A su vez menciono el rol de control que ejercen desde que desembarcaron en el Concejo.

Sobre las limitaciones que los municipios tienen por la baja en la coparticipación a partir del recorte que la nación hace sobre la provincia de Buenos Aires, aseguró que eso no ha cambiado, lo que cambió fue el cálculo del Gobierno provincial, por eso los distritos se ven afectados, expresó.

En esa dirección dijo que en el fondo es una cuestión de mala administración, haciendo hincapié en que el intendente sostuvo que no ampliaron los cargos públicos, pero la senadora marcó que sí se crearon cargos jerárquicos, como la Secretaría de Relaciones Institucionales, o la Dirección de Turismo, sin embargo reconoció que los empleados municipales están mejores pagos que en otros municipios, aunque para ella no es un parámetro para medir el bienestar que eso le otorgaría.

Acerca de su vínculo con la Gestión Alegre en su rol de legisladora provincial comenzó diciendo que ni siquiera había sido recibida como tal por la administración local, lo que anticipa cómo será la relación. «Yo trabajo con la gente, si me necesita sabe que estoy, el municipio ni me registró en el día de hoy, cómo me van a llamar por algo?», concluyó visiblemente molesta por la actitud de los representantes del Estado local.