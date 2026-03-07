Madre e hijo fueron aprehendidos tras protagonizar un escándalo en la comisaría de General Villegas

Todo ocurrió el 5 de marzo sobre el mediodía cuando el personal observa mediante el sistema de vigilancia por cámaras de la comisaría que un sujeto ingresaba al patio posterior con claras intenciones de sustraer (recuperar) una motocicleta que le habría sido secuestrada. Ante ello es reducido de inmediato y aprehendido por el delito de Tentativa de Hurto.

Como consecuencia momentos más tarde se hizo presente en la comisaría una mujer identificándose como la madre del joven quien lo hizo golpeando puertas y el mobiliario de la guardia, amenazando a quienes se encontraban en el lugar, por lo que, al igual que su hijo fue aprehendida.

En estas circunstancias, ambos sujetos quedaron en esa condición siendo la mujer trasladada a la comisaría de 30 de Agosto por razones de condiciones de alojamiento acordes.

Otros hechos informados por la Policía

A raíz de tareas realizadas por el GTO de General Villegas, se logró dar con motocicleta 110 cc. la cual tenía pedido de secuestro activo por hurto, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción Nr°1 de Trenque Lauquen, el cual había sido sustraído tiempo atrás a una vecina de esta ciudad, por lo que la damnificada recuperó su rodado.

Por otro lado se dio cumplimiento a una orden de allanamiento ordenada en el marco de una causa iniciada por robo ocurrido en la empresa Pilar, ubicada en la R33, dedicada el rubro del agro. Esta diligencia finalizó con resultado positivo, secuestrándose elementos de interés para la causa.