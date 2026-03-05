General Villegas: fuerte presencia policial en el barrio Evita (ex Chaparral)

Esta noche cerca de las 22 horas varios móviles policiales intervinieron en la calle Batalla del Buceo y Batalla de Huaqui tras una violenta pelea que involucró a 4 o 5 personas.

Según los primeros datos, hay dos personas heridas, al menos una habría sido trasladada al hospital con un fuerte golpe en la cabeza.

En principio se sabe que dos personas ingresaron en una vivienda, se desconocen las razones, donde fueron atacados por el morador que habría utilizado elementos contundentes.

No se descarta que haya habido y sido disparada un arma o mas, de fuego.