EXCLUSIVO: entrevista a Sofío Mendez, angustiante presente del primer paciente con coronavirus en Gral. Villegas (AUDIO)

La empresa para la cual trabajaba le acaba de comunicar que debe enviar el telegrama porque ha quedado desvinculado; según contó a Distrito Interior anoche, así se lo solicitó un superior, ya que no volverá a trabajar para ellos, además sus compañeros lo han solicitado.

El hombre de origen boliviano, contrajo la enfermedad cuando fue al Conurbano, a pagar el alquiler de un departamento, por el que le habían dado el aviso de desalojo por el atraso en el pago. A su regreso, con la aparición de los síntomas, fue analizado y dio positivo. Asegura que hasta el día de hoy no sabe ni han logrado determinar cómo y donde se enfermó.

Hoy, dado de alta y en perfecto estado de salud, sigue recluído en la casa del barrio El Cruce que comparte con Centeno, su compañero de trabajo, quien contrajo el virus al ser contacto estrecho. También ha quedado desvinculado de la empresa.

«No salgo porque los vecinos me miran mal, no puedo ni siquiera ir al almacén», cuenta angustiado.

La empresa le solicitó que envíe el telegrama renunciando, pero Mendez no lo hará hasta no estar en su domicilio del Gran Buenos Aires desde donde planea regresar definitivamente a su Bolivia natal. «No tengo cómo regresar, no hay manera, por lo que le he pedido a la empresa que me lleve, una vez allá le envío el telegrama», aseguró.

Su vida se derrumbó, basta oír con atención el tono de su voz (audio de la entrevista completa al pie de la nota).

Algunos de sus «paisanos», como define a los integrantes de la comunidad boliviana que se encuentran viviendo en la ciudad, dedicados al rubro textil a los que hizo referencia, enterados de su situación le acercaron víveres suficientes y lo necesario para no pasar necesidades, «en ese aspecto estamos bien», aseguró.

En sus declaraciones no dejó pasar la oportunidad para agradecer al personal de salud por el trato recibido durante su prolongada estadía en el hospital.

Tampoco a quienes lo hicieron sentir humillado con los comentarios y acusaciones en las redes y mensajes que circularon a través de los teléfonos móviles.

Sin amigos directos en nuestra ciudad, al menos al ser consultado por los afectos cercanos aquí, respondió con un breve pero profundo silencio, sin familiares directos en el Conurbano; su retiro de General Villegas es inminente, solo es cuestión de tiempo que espera sea en un breve lapso más. Lo experimentado, claramente descrito, hizo que no tenga dudas del regreso definitivo a su tierra natal.

Audio de la nota