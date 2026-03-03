Tras el Alerta, llueve en la zona, con intensas ráfagas en algunas localidades

Para este lunes por la tarde o noche el Servicio Meteorológico nacional había anticipado ayer un Alerta Amarilla por viento principalmente.

Tras un frente de nubes espesas la tormenta se sintió con fuerza en General Villegas, donde por momentos las ráfagas de viento fueron fuertes, aunque solo duraron unos minutos, luego se desató la lluvia, que la las 22:40 horas, ya lleva unos 30 minutos, y se intensifica. Al mismo tiempo la actividad eléctrica es importante, con fuertes truenos.

En otros lugares, como Ameghino y Tres Algarrobos se dan condiciones similares.

En General Pinto, hace minutos, el fenómeno se da del mismo modo que describimos anteriormente.

Como ocurre en estas condiciones, se recomienda en caso de tener que viajar, postergar la salida en caso de tener esa posibilidad, y evitar circular por la ciudad.

En General Villegas, apenas comenzada la tormenta los bomberos voluntarios acudieron por un llamado debido a cables en la vía pública que ocasionaban chispas, situación que no pasó a mayores.