Policía Vial Iriarte: interceptaron a dos sujetos con medio kilo de cocaína en su poder

El pasado viernes efectivos de la Policía de Seguridad Vial del Destacamento de Iriarte, a cargo de la Oficial Principal, Patricia Aibar interceptaron un vehículo sobre la R7, en el marco de un operativo de rutina.

A bordo del Fiat Palio, en el que viajaban dos sujetos mayores de edad, procedentes de Rosario, con aparente destino, Rufino, hallaron una importante cantidad de droga.

Ante la requisa del vehículo en su interior encontraron una bolsa de nylon color negro, con una sustancia compactada que a simple vista tenía las características de ser cocaína. Ante los reactivos, se confirmó que se trataba de clorohidrato de cocaína.

La piedra tenía un peso de alrededor de medio kilo.

Ante ello se le dio intervención al Juzgado Federal de Junín, a cargo del Dr. Rueda.

Los aprehendidos, a quienes se les secuestraron, entre otros elementos los teléfonos celulares, quedaron incomunicados y esta mañana fueron indagados por la autoridad judicial, continuando por el momento en la misma condición.