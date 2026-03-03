URGENTE: el viento voló el techo de la casa que se encuentra en el ex peaje de la R188 en Ameghino

La tormenta en algunos puntos de la zona se sintió con fuerza.

Un lector contó a Distrito Interior que al transitar por la R188 a la altura del ex peaje fue sorprendido por el fuerte viento mientras conducía una pick up. La fuerza de las ráfagas y la lluvia en ese momento, hacían muy difícil la situación.

Para dimensionar la potencia de la tormenta contó que delante de él transitaban dos camiones que zigzagueaban tratando de no salir de la cinta asfáltica.

A su vez, relató que el techo de La Cabaña, espacio que años atrás funcionó como un lugar de venta de artesanías y un alto en el camino junto a la estación de peaje (hoy balanza de Vialidad Nacional), se voló, quedando las chapas en el piso.