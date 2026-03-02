Gerardo Chichiri dejó de ser el Jefe Regional de Educación, su reemplazante es de Carlos Tejedor

El profesor Gerardo Chichiri estaba a cargo de la Jefatura Regional de Educación N° 16 desde el 2020.

Este lunes trascendió que ya no lo hará, y en su reemplazo asumió quien se desempeñaba como Jefa Distrital de Educación del Distrito de Carlos Tejedor, Marianela Hoffmann.

La medida fue dispuesta por las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, y forma parte de un proceso natural que se da, en este caso en lo educativo educativos, aunque no se desconoce el aspecto político.

En este último punto, la representante del vecino distrito, cuenta con el aval de la intendente María Celia Gianini, enrolada en Derecho al Futuro, del Gobernador Kicillof, siendo una de las referentes más sólidas con un municipio cargo.

Mensaje de Gerardo Chichiri en las redes anunciando su salida del cargo

«Querida comunidad educativa:

Después de algunos años a cargo de la Jefatura Regional N° 16 de gestión estatal, llegó el momento de mi retiro. Quiero agradecer todo este tiempo compartido con cada uno de ustedes. Siento un gran orgullo por el camino transitado, por las respuestas construidas, por los derechos garantizados; porque este fue un proyecto de trabajo colectivo, donde cada uno fue protagonista de un proceso histórico en la Educación pública bonaerense.

Gracias por la generosidad en cada recibimiento, por tanta pasión en su trabajo cotidiano. Sin ustedes el acto educativo no se concreta; mi más sincero reconocimiento y admiración a tan noble tarea y por la tamaña responsabilidad asumida.

Quiero agradecer también a la Dirección General de Cultura y Educación por la confianza depositada en la conducción territorial.

Mis mejores deseos a mis queridos colegas, auxiliares, docentes, directores, directoras de todas las instituciones educativas, inspectoras, inspectoras de todos los niveles y modalidades, jefas y jefes distritales, Jefa regional de Diegep; espero de corazón haber estado a la altura de todos ustedes. Un gran abrazo!!!»