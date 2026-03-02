Coronel Granada celebra su carnaval el próximo fin de semana

La localidad que pertenece al Partido de General Pinto es una de las últimas, si no la última. de la zona en aguardar la realización de los carnavales.

En el caso del distrito lo tuvieron Iriarte, Germania y la ciudad cabecera, en ese orden; este fin de semana, viernes 6 y sábado 7 de marzo es el turno de Coronel Granada.

Organizados por el club Villa Francia, con el acompañamiento de la Municipalidad, ya que este año, desde el Estado local se tomó la decisión de acompañar a las instituciones organizadoras, aportando lo necesario, pero sin ser quienes estén por delante en la organización, ni teniendo la última palabra. Oportunamente, en ese sentido, comentó Ceia Gariboldi, la titular de Cultura, que es la manera de otorgar autonomía, y decisión, ya que nadie mejor que los propios vecinos de cada localidad sabe de sus gustos y sus prioridades. Este modelo, hasta acá, viene dando muestras que ha sido una decisión acertada, desde la concurrencia, hasta la predisposición han cambiado respecto a otros años que, si bien nunca estuvieron por debajo de las expectativas, éstas han sido superadas.

En ambas noches habrá desfile de carrozas, comparsas, batucadas y máscaras sueltas.

El sábado actuará Está PEGAO, luego del recorrido.

El domingo lo hará Karu, al igual que el día anterior, al finalizar el desfile.

En ambos casos habrá al finalizar los shows, fiesta con DJ en vivo.

La entrada es libre y gratuita, la cantina estará a cargo del club.