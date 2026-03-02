ÚLTIMA NOTICIA: fue hallada la menor de 16 años, caminaba sola por la ciudad

La menor era buscada por la Policía desde la medianoche tras haberse ausentado de su hogar horas antes, en la tarde de ayer domingo.

Hoy, cerca del mediodía, fue interceptar por efectivos locales cuando deambulaba por la calle San Martín, cerca de su intersección con Av. Chassaing Sur. Lo hacía sola, y a simple vista en buenas condiciones.

Como parte del protocolo fue trasladada al hospital, dónde está siendo atendida por profesionales.