La firma Marello sortea hoy el 1.000.000 de pesos entre sus clientes

«El Millón del Verano» tendrá este sábado, a las 11:30 horas un dueño. A esa hora está previsto el sorteo, ante escribano público, en el local de Marello Hogar, ubicado en Arenales y Alberti.

La empresa de la familia Marello, es a su vez dueña de Pampero, cuyo local se encuentra en la calle Moreno, casi Pueyrredón.

Todas las compras durante el verano significaron una oportunidad para participar por este importe, lo que significa, que aún, en estas primeras horas quienes no lo han hecho están a tiempo de participar realizando una compra en cualquiera de los dos locales, sin importar el producto que elijan.

Pasado el sorteo, a través d elas redes de Marello se conocerá el cliente ganador.