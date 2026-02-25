General Villegas: robaron dinero en efectivo en una empresa ubicada sobre la R33

Esta madrugada el blanco fue la empresa Pilar, ubicada entre el acceso Centenario (de la Virgen) y el paso a nivel sobre la traza nacional.

Tras violentar una abertura el o los ladrones llevaron dinero en efectivo, una suma cercana a los $ 2.000.000 y otros elementos xomo telefonía celular.

Para actuar, xortaron canles del servicio de Internet y aparentemente electricidad.

Sobre el mediodía se aguardaba el arribo de la Policía Científica al lugar.

No se descarta que tambien hayan querido ingresar en oficinas y galpones de otros firmas que se encuentran en cercanías de la robada.