Jesica Romero y Evangelina Lemos, las pasistas de General Villegas que pasaron por el Carnaval de Río (VIDEO)

En la segunda noche del Carnaval de General Villegas, y tras su experiencia en el Carnaval de Río en Brasil, Jesica Romero, con Pojai, y Evangelina Lemos con Guasú Kera, desplegaron su carisma, conocimiento y encanto en el circuito local.

Anunciadas en su paso por el palco, como las pasistas que representaron a la ciudad en el vecino país, regalaron su coreografía por casi dos horas a las más de 10.000 personas que se dieron cita el pasado sábado.