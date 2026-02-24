Zonal: accidente fatal en R26 cercanías de Buchardo, un joven fallecido

La información preliminar y extraoficial, da cuenta de un grave siniestro vial ocurrido en la noche de ayer, las últimas horas sobre la Ruta Provincial 26, dejando como saldo una persona fallecida.



Según datos recabados de manera no oficial, dos motocicletas circulaban por la ruta y, por causas que se investigan, una de ellas habría perdido el control y cayó sobre la carpeta asfáltica, destaca Diario Digital Sur de Córdoba.



Detrás se desplazaba un automóvil conducido por un hombre de la región, quien no habría tenido tiempo de maniobrar y terminó impactando contra el motociclista caído. El joven murió en el lugar.



La víctima sería un chico joven oriundo de Buchardo, aunque su identidad aún no fue informada oficialmente. También de manera extraoficial, se indicó que autoridades policiales de la Departamental Roca se trasladaron al lugar durante la noche.



Hasta el momento no se difundió parte oficial, por lo que la mecánica del hecho continúa bajo investigación.





Relacionado