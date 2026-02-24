Charlone: viajaron a Malvinas movidos por un fuerte sentimiento, allí homenajearon a un ex combatiente de la localidad

Marcelo Sánchez, Miguel Barraco y Gabriel Apendino (en ese orden de izquierda a derecha en la foto) son de Coronel Charlone, los tres comparten el mismo profundo sentimiento por Malvinas, por lo tanto este viaje era un pendiente en su vida que pudieron concretar tras un viaje de siete días a las islas que concluyó con el regreso a casa este lunes.

La experiencia fue movilizante para los tres de igual manera, tanto que a pesar de haber leído, hablado, consultado y visto sobre la guerra, lo que les permitió adquirir conocimientos e incrementar la pasión por el tema, estar ahí no se compara con nada de lo que uno cree sentir, expresó Barraco a Distrito Interior.

El viaje tuvo además un objetivo, homenajear a Sergio Fanín, un charlonense, ex combatiente que falleció el año pasado. Sergio, que no vivía en la localidad desde hacía muchos años, fue hijo de un reconocido médico y nunca perdió el vínculo con el pueblo perteneciente al distrito de General Villegas. En su honor colocaron una placa en el cementerio malvinense que lo recuerda.

Aún conmovidos por la fuerte experiencia, no tienen decidido que hacer con lo absorbido en el Atlántico Sur, seguramente, ese bagaje que sin dudas los ha enriquecido interiormente, pueda ser compartido en una charla comunitaria o en un colegio, para permitir conocer lo que en materia de sentimientos patrios produce y significa la causa Malvinas por la que Argentina continúa reclamando.