General Villegas: cocinaban cuando se incendió la garrafa

El hecho ocurrió esta tarde minutos antes de las 14:30 horas en el interior de un departamento ubicado sobre la calle Arenales, frente a las canchas de padel del club Eclipse.

Allí había dos niños de unos 11 años cocinando milanesas cuando un desperfecto incendió la garrafa.

Una vecina dio aviso a la Policía, por lo que los efectivos arribaron al lugar, al tiempo que llamaron a los bomberos.

Los uniformados sacaron la garrafa al exterior y sofocaron las llamas,.mientras contenía a los niños.

Al arribo del autobomba la situacion estaba controlada, de todas maneras corroboraron que no hubiera riesgos.

Transcurridos unos minutos llegó al inmueble un familiar directo de los niños.

Al trabajo de bomberos y policías se sumó la Guardia Urbana.