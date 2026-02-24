Camión cayó dentro de un profundo zanjón en el Parque de Servicios de General Villegas

Desde la medianoche los bomberos voluntarios trabajan para retirar un camión Scania que al maniobrar en reversa cayo dentro de un zanjón que sencuentra paralelo a la calle lateral conocida como la bajada de la hormigonera.

El vehículo que no sería de la ciudad, se encontraba sin el acoplado que al parecer había sido dejado cerca de la R33.

Los bomberos intentábamos tirarlo con el autobonba ya que salvo la cabina, el resto se encontraba atascado.