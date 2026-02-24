Regional: impactante fenómeno en el cielo de Teodelina (VIDEO)

Vecinos de la localidad del sur santafesino, a escasos kilómetros de Fortín Acha (partido de Leandro N. Alem), registraron en las últimas horas la formación de lo que sería una trompa de nube, un fenómeno que llamó la atención y generó preocupación entre quienes observaron el cielo.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente y muestran un embudo descendiendo desde una nube cargada, en medio de condiciones inestables.

Se trató de una tromba marina, también conocida como manga de agua, que se formó entre la base de una nube de tormenta y la superficie del espejo de agua, generando asombro entre quienes se encontraban en la zona.

El lugar exacto fue la laguna El Chañar.