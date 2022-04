César Julián: «Hablan de unión en el peronismo de General Villegas pero lo que yo veo es la unión de dos familias» (AUDIO)

Días pasados el concejal del bloque «El Pueblo Primero», César Julián, fue entrevistado en el programa Las Cosas por el Aire que se emite los sábado por la mañana en FM Peregrina (92.9) en el marco de diversos temas que hacen a la realidad del distrito y que han puesto al Concejo Deliberante en el centro de la escena por el tratamiento de los mismos; tal el caso de los reclamos que salieron a la luz en el hospital municipal, la reciente conversión de la ciudad cabecera al gas natural, entre otros, pasando por el presente y futuro del peronismo del que forma parte; poniendo allí especial énfasis para remarcar las profundas diferencias que lo alejaron junto a Zallocco, de Sol Fernandez, la presidenta del PJ y presidenta del bloque del Frente de Todos, involucrando también a Joaquín Labarta Liprandi, funcionario nacional, que viene interviniendo política y mediáticamente ante temas que generan controversia.

Fue allí donde el edil, que nunca ha manifestado públicamente su anhelo de ser candidato intendente, pero su círculo más cercano (y otros disidentes), han comenzado a sugerirlo (sus acciones a veces parecen hablar por sí solas de la cuestión), soltó fuertes conceptos, lo que puertas adentro pueden volverse irreconciliables y puertas afuera una oportunidad más para encontrar debilitada a la oposición llegado el momento de pensar una estrategia para ir por el municipio.

Al momento de referirse al presente político local, remarcó que no comparten cómo Sol Fernandez conduce el peronismo, lo que los llevó a crear «El Pueblo Primero», que incluye la creación de «La Casa del Pueblo», un local que permitirá tener presencia barrial, en este caso en La Trocha, escuchando a la gente tratando de responderle con soluciones.

En ese sentido dijo que en la clase política algo no está funcionando por la desconexión que existe entre éstos y la gente, considerando que hay que comenzar a dar señales de cambio, y lo que él junto al resto del grupo están llevando a cabo es una muestra de ello.

Como ejemplo de la distancia política – pueblo citó los sueldos de los políticos o funcionarios respecto a la gente en su mayoría, también, las necesidades que los vecinos tienen, a quienes le dan como solución una bolsa con mercadería.

«La gente tiene que trabajar», enfatizó.

Consultado por la ventaja que el peronismo otorgará de cara a las próximas elecciones si no va unido y la necesidad de «que alguien afloje» en esta tensa relación sostuvo: «Nosotros aguantamos dos años de malos tratos, en 2019 cuando comenzó el actual proyecto para ganar la Municipalidad se conformó una mesa política en la que a Verónica Zallocco y a mi nos dejaron afuera».

«¿Así quieren construir el peronismo en General Villegas?, hablan de unión del peronismo y yo lo que veo es unión familiar, porque ahí se unieron dos familias, la familia Labarta Liprandi y la familia Fernandez».

Al comentario lo basó en la reciente elección de autoridades para conducir los destinos partidarios que en Villegas tuvo lista de unidad.

Continuó diciendo que «tenemos que trabajar por un peronismo mucho más amplio donde se abran los brazos y se reciban a todos, pero no así, cerrando de la manera que lo están haciendo. No construye, están con un martillo y un cortafierro en la mano», graficó.

En esa línea citó como ejemplo las declaraciones de Joaquín Labarta Liprandi, quien declaró públicamente por la discusión acerca de la colocación de un cañón de Malvinas como homenaje a los ex combatientes, de las que remarcó: «el grado de violencia agrediendo a las compañeras concejales de todos los espacios».

Siempre refiriéndose a la participación de Labarta Liprandi en el peronismo, Julián sostuvo: «nosotros queremos que las decisiones se tomen en General Villegas, no queremos que venga un político de Buenos Aires o que General Villegas se transforme en una sucursal de Pehuajó, acá sabemos que el jefe político y quienes conducen a Sol Fernandez son Zurro y Labarta Liprandi. Basta de eso».

¿»Por qué tiene que salir él a hablar cuando hay un problema en el Concejo Deliberante, por qué no salen a hablar los concejales del Frente de Todos?».

«Desde que lo conozco (a Labarta Liprandi) siempre trabajó para el estado, nunca en la parte privada, ni siquiera cuando se perdió en el 2015 al 2019, él trabajó para el Gobierno de María Eugenia Vidal; por eso que se ocupe de su problemas que nosotros nos ocupamos de los nuestros que para eso vamos a trabajar».

Julián que se encuentra construyendo su propio espacio dentro del peronismo junto a Verónica Zallocco, entre otros referentes y militantes políticos no tan visibles como ellos, considera que llegado el momento, para el que falta mucho (asegura), se verá cómo proceder, por lo que no comparte que Sol Fernández haya manifestado con anticipación su candidatura a la intendencia en 2023, lo que considera lo convierte en un proyecto personal y no colectivo.

«Hoy hay que trabajar por la gente, Villegas tienen muchos problemas como para hablar de candidaturas».

Agregando más críticas a la «candidata natural» del peronismo, así definida por quienes portan el sello del partido, el concejal disidente, dijo considerar que Fernández tiene un co gobierno con Campana, basando su teoría en el silencio ante problemas graves como son el que el Ejecutivo mantiene con el sector de Guardia y Pediatría del hospital. «Cuando mirás para otro lado sabiendo lo que pasa, sos cómplice, y cuando sos cómplice sos parte del Gobierno también; porque nosotros (por los concejales) tenemos la responsabilidad, para eso nos votó la gente, de marcarle las terribles falencias que tiene este Gobierno Municipal».

«No puede ser que seamos solo nosotros quienes estamos permanentemente marcándole las falencias a este Gobierno».

Escuchá la nota completa al concejal César Julián

Relacionado