Se encuentra abierta la inscripción para la incorporación al Ejército Argentino en Junín, los detalles

Se ha iniciado la inscripción para incorporarse como Soldado Voluntario del Ejército Argentino.

La misma permitirá a quienes se inscriban ser integrantes del Grupo de Artillería 10 de Junín; alcanzando una formación en valores, realizando actividades operacionales y de Ayuda Humanitaria.

«Ser parte del Ejército Argentino te asegura un salario mensual con aporte jubilatorios y acceso a una obra social con cobertura en todo el País entre otros beneficios.

Esta Incorporación se realizará adoptando todas las medidas de bioseguridad establecidas por el Ministerio de Salud de La Nación y la Ciudad de Junín», expresa la nota de invitación a los interesados.

Tener entre 18 y 24 Años de edad al momento de completar este formulario.

Contacto

WhatsApp: 2364395368

incorporaciongrupodeartilleria@gmail.com

Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 12 horas.