El viernes las autoridades de la clínica se reunirán con el personal y habrá una definición, adelantó el Dr. Benegas

El presidente del Directorio de la Clínica Modelo de General Villegas, habló con Distrito Interior, adelantando algunos de los pasos que las autoridades del efector privado de salud llevarán a cabo en los días por venir, a su vez, fue preciso respecto a ciertos puntos que muestran la grave situación que atraviesa.

Benegas reconoció los meses de salario adeudados, pero sostuvo que la crisis se agudizó a partir de las inspecciones que realizaron la Secretaría de Trabajo y el Ministerio de Salud de la provincia, luego de una denuncia, lo que derivó en la clausura del quirófano y sector de internación, impidiendo se recaude por esas vías.

Para reflotar la clínica hoy se necesitan unos 200.000 dólares, dijo.

La prioridad es el pago al personal, remarcó.

Con los trabajadores habrá una reunión el viernes, luego que el jueves, siempre de esta semana, lo haga el Directorio con los accionistas.

A la pregunta si corre el riesgo de cierre, el presidente sostuvo que si, de manera determinante. Si ello ocurriera, no pudo precisar si los trabajadores cobrarían una indemnización, dado que eso surgirá del encuentro del jueves.

Benegas en todo momento sostuvo que el cierre definitivo es una posibilidad concreta, aunque no es algo determinado.