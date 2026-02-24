Profundo pesar en General Pinto por el fallecimiento de Horacio Donnet
Fue a media tarde que se conocieron los primeros indicios de lo ocurrido, pero hasta transcurridas unas horas parecía imposible imaginárselo; finalmente, se confirmó el fallecimiento del profesor Horacio Donnet, de 49 años, tras sufrir un evento cardíaco.
Perteneciente a una conocida y tradicional familia, este profesor de Educación Física, fue docente, también entrenador y Director Técnico del club Pintense.
Cada una de las entidades por las que pasó, y otras, hoy reflejan la consternación, no solamente por la sorpresiva pérdida, sino por el valor humano que lo destacó a lo largo de su corta existencia. Padre de familia, dos hijos, respetado y respetuoso.