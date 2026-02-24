Profundo pesar en General Pinto por el fallecimiento de Horacio Donnet

Fue a media tarde que se conocieron los primeros indicios de lo ocurrido, pero hasta transcurridas unas horas parecía imposible imaginárselo; finalmente, se confirmó el fallecimiento del profesor Horacio Donnet, de 49 años, tras sufrir un evento cardíaco.

Perteneciente a una conocida y tradicional familia, este profesor de Educación Física, fue docente, también entrenador y Director Técnico del club Pintense.

Cada una de las entidades por las que pasó, y otras, hoy reflejan la consternación, no solamente por la sorpresiva pérdida, sino por el valor humano que lo destacó a lo largo de su corta existencia. Padre de familia, dos hijos, respetado y respetuoso.

Sus restos son velados en Empresa Charras hasta las 23 horas de hoy, y mañana desde las 7 hasta las 9. Luego del responso en la sala velatoria, será despedido en la sede del club Pintense, Escuela Técnica y Cef, por donde pasará el cortejo fúnebre. Luego, haciéndose su voluntad, sus restos serán cremados.

«Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso profesional, la responsabilidad y una permanente vocación por la enseñanza y la formación deportiva. Te vamos a recordar con mucho cariño», manifestaron desde el CEF N° 58; una descripción acabada de lo que fue, lo que explica por qué su partida duele tanto en toda la comunidad.