El impacto del cierre de Fate en su distribuidor de General Villegas (VIDEO)

Marciel Albiero pertenece a una familia que lleva medio siglo en la comercialización de neumáticos, siempre con Fate. la noticia del cierre d ela fábrica argentina a él también lo tomó por sorpresa, sin embargo, el contexto les había hecho, a él y otros integrantes de la red de distribuidores, encender una luz de alarma, por lo que desde hace un tiempo comercializaban otras marcas de neumáticos, incluso procedentes de China.

Firme en lo comercial, aunque con los cuidados del caso, Neumáticos Villegas, el nombre de su empresa, continuará trabajando sin cambios, manteniendo el personal, incluso, creciendo, dado que en breve inaugurará un nuevo espacio dedicado a la venta, colocación, alineación y otros servicios de vehículos pesados.

El lugar actual en la ciudad cabecera se encuentra en la calle Sarmiento, entre Rivadavia y Morena, donde continuará funcionando; el nuevo, sobre la calle Las Araucarias, a metros de la R188, frente a la estación de servicio YPF.