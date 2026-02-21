AMPLIAMOS (oficial): resultado del allanamiento llevado a cabo esta mañana

En el día de hoy a raíz de una investigación iniciada con intervención de la UFI N° 06 de Trenque Lauquen, caratulada Hurto; originada por la denuncia de la sustracción de una motocicleta el día 19 del corriente mes a un vecino de esta ciudad en vivienda de calle Vieytes entre Pringles y Pueyrredón, personal del GTO General Villegas, en colaboración con el Centro de Monitoreo local, logró determinar la autoría del hecho por parte de un sujeto de 19 años de edad, con antecedentes por delitos contra la propiedad que afectaban a vecinos e instituciones de nuestra ciudad.

En el allanamiento ordenado por la Fiscalía y ejecutado en la vivienda del imputado sobre calle Luis Cardin, se logró secuestrar la vestimenta utilizada y la motocicleta sustraída.

Asimismo acorde a las facultades establecidas por ley y no existiendo para los actuantes duda de la autoría del hecho, se procedió a la aprehensión del sujeto, siendo puesto a disposición de la Fiscalía de Intervención, informaron desde la jefatura policial.