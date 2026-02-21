Por el derrame de un extraño líquido en la calle intervinieron agentes de Medio Ambiente y bomberos

El hecho tuvo lugar alrededor de las 21 horas en la calle Necochea, entre Larrea y Paso General Villegas.

Un hombre que circulaba por el lugar advirtió el fuerte olor, dando aviso a personal del municipio que rápidamente intervino junto a bomberos voluntarios.

Inicialmente se cree que puede tratarse algún tipo de herbicida, pero no es algo que pueda confirmarse; no obstante y con el fin de minimizar riesgos, ante el desconocimiento de qué es realmente lo derramado, se decidió arrojar sobre el mismo cal, que facilitó la propietaria de un corralón de materiales para la construcción, y luego tierra, para que luego de ser absorbido sea levantado por la barredora, una vez seco.

Los vecinos estiman que pudo haber sido derramado temprano, incluso en la mañana y al entrar en contacto con el agua se produjo la reacción.

Desde Medio Ambiente indicaron que inician a partir de lo sucedido con las averiguaciones del caso para determinar qué fue lo que realmente sucedió y determinar responsabilidades si las hubiera.

Lo primero y principal fue reaccionar ante la advertencia recibida, poniendo al vecindario a resguardo d elo que puede ser una sustancia nociva para la salud de las personas.