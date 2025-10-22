Kicillof experimentará circular por las rutas de la zona, viaja vía terrestre desde Tejedor a Pinto

Ocurrirá esta tarde apenas culmine su visita al distrito de Carlos Tejedor, donde se encuentra en este momento.

Tal como estaba previsto el Gobernador se trasladará hacia la ciudad de General Pinto donde tiene previstas diferentes actividades por Ruta. Así habría estado establecido, sin contar que llovería, sin embargo las condiciones meteorológicas no impiden que siga adelante con la agenda.

Lo que sucederá es que, como muchos ciudadanos piden a los funcionarios y políticos, la máxima autoridad provincial podrá experimentar lo que el vecino común, más allá que las rutas 188 (por la que circulará) y la 33 (la mas dañada en la región) son competencia del Gobierno nacional.