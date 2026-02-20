Convocatoria al Personal Municipal de General Villegas para finalizar sus estudios

La Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Villegas informa que nuevamente se firmó un convenio FINES Y se encuentra abierta la preinscripción 2026 para quienes deseen finalizar sus estudios de nivel secundario.

Podés inscribirte completando el formulario online y presentar la documentación de manera presencial en Centro de Educación Abierta Municipal (CEAM) – Belgrano 229 1° [puerta azul al lado de Biblioteca] o acercándote a las Delegaciones Municipales del Partido.

Plan FINES

El Plan FINES es un programa destinado a jóvenes, adultos y adultos mayores para la finalización de sus estudios secundarios.

• FINES Trayecto: destinado a personas que necesitan completar sus estudios secundarios.

o Documentación necesaria para la inscripción:

o Fotocopia de DNI

o Fotocopia de Partida de Nacimiento

o Fotocopia de Analítico de Materias (se solicita en la última escuela donde concurriste)

• FINES Materias Pendientes: destinado a estudiantes que finalizaron sus estudios secundarios y adeudan materias.

o Documentación necesaria para la inscripción:

o Fotocopia de DNI

o Fotocopia de Analítico de Materias (se solicita en la última escuela donde concurriste)

Para más información, dirigirse al CEAM de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas o comunicarse al 03388 418925 o por mail a ceam@villegas.gov.ar