General Pinto: Cruz Campo realiza este viernes una jornada a campo, es abierta y gratuita
La empresa agropecuaria continúa afianzando su presencia en General Pinto, donde cuenta con el Ingeniero Gustavo Tamburri (contacto: 2356 405212) como representante y coordinador de las diferentes propuestas.
En esta oportunidad se realiza este viernes 20 de febrero un intercambio técnico a campo a partir de las 9 horas, dónde van a estar hablando sobre el portafolio de híbridos Dekalb y manejo de malezas problemáticas, que estará a cargo de los técnicos de Bayer, Gervasio Varesini y Germán Torrallardona.
Enlace para llegar al campo donde se realizará la muestra:
https://maps.app.goo.gl/fwTjV5MUYdG4rGLq5?g_st=aw