General Villegas: trabajadores solicitan que sea puesto en condiciones el paso desde el Parque Municipal al Parque Industrial

Trabajadores que desempeñan sus tareas en el parque Industrial, solicitan, mediante un pedido a traves de Distrito Interior, que sea puesto en condiciones el puente que une los lugares mencionados en el título.

Ese lugar permite a las personas acortar camino y desplazarse con mayor seguridad al dirigirse desde o hacia su lugar de trabajo.

Como se observa la vegetación ha ganado terreno considerablemente, lo que sumado al agua que se acumula, como sucedió este jueves luego de la lluvia, convierte al lugar en un pasadizo con riesgos de caídas.

Los empleados de las empresas que se encuentran en el Parque Industrial asumieron el compromiso de informar si la respuesta es positiva.