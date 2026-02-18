Empresas que crecen: Todo Hogar, gente de General Villegas, dando trabajo en la ciudad, proyectándose a la región (VIDEO)

Esta empresa se fue reconvirtiendo con los años de acuerdo a lo que el mercado requería, siempre con un norte y un objetivo claros.

Poco a poco Mauricio Piñel fue convirtiéndose en un empresario de los artículos del hogar, aunque dentro del rubro comercial se permite abarcar otros, que indirectamente están relacionados; lo explica en la entrevista con Distrito Interior.

La firma, que se encuentra en una esquina tradicional de General Villegas, San Martín y Moreno, emplea actualmente a 13 personas, son 13 familias que de alguna manera dependen de este trabajo, lo que representa un motivo de gran responsabilidad para el empleador, que no lo siente como una presión, pero si lo asume con cautela.

El objetivo es lograr que la mayor cantidad de gente de Villegas (distrito) sea cliente, de allí que ha implementado el envío de productos a cualquier punto, facilitando las operaciones.

A pesar de estar dentro de un rubro en el que compite con grandes cadenas, Todo Hogar crece sostenidamente, con creatividad y sobre todo, determinación. Así es que cuenta con un camión con el que abarata costos de flete, pero también sirve para prestar un servicio de traslado si fuera necesario; con esa impronta, la firma mantiene intacto el comercio de cercanía, sin perder la mística del negocio de pueblo.

Actualmente uno de los desafíos que impone la economía del país, es la financiación, a partir de lo cual las cuotas que representan una manera casi olvidada de comprar, exige re aprender el negocio desde ese lugar.

Entusiasmado y en medio del trajín que representa Todo Hogar, Piñel, se siente atraído cada vez más por el desafío de abrir las puertas todos los días, no solamente para crecer un poco más, sino para mantenerse de manera sostenida en el difícil arte de vender.