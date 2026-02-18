Violento temporal en Santa Rosa

Una fuerte tormenta, caracterizada por ráfagas de viento de una intensidad poco común, azotó esta tarde a la capital pampeana, dejando a su paso un rastro de destrucción material en diversos barrios. El fenómeno, que se desató de forma repentina, transformó el paisaje urbano en pocos minutos.

Principales daños reportados: La fuerza del viento fue el principal factor de riesgo, provocando incidentes que han puesto en alerta a los servicios de emergencia:

Infraestructura: Se reportó la caída de numerosos tapiales y muros perimetrales en zonas residenciales, además de la voladura de techos de chapa en viviendas particulares y galpones.

Servicios Públicos La ciudad se encuentra parcialmente sin electricidad tras la caída de columnas y postes de madera. Esto no solo afectó el suministro eléctrico, sino que también derribó el cableado de internet y telefonía, dejando incomunicados a varios sectores.

Arbolado: El despliegue de cuadrillas municipales es intenso debido a la gran cantidad de plantas y árboles de gran porte arrancados de raíz, muchos de los cuales cayeron sobre vehículos estacionados y obstruyeron el tránsito en arterias principales.

Equipos de la Cooperativa de Electricidad (CPE) y operarios municipales trabajan a contrarreloj para restablecer los servicios básicos, aunque advierten que la magnitud de los daños en las redes de fibra óptica y tendido eléctrico podría demorar las reparaciones definitivas. (Fuente: El Diario de La Pampa)