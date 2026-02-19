Remo: tres villeguenses fueron convocados al Centro de Tecnificación y Formación

Desde el club de remo la Botera manifestaron orgullo por esta convocatoria que vuelve a ubicar a esta disciplina deportiva local en un lugar de privilegio en escenarios mayores.

En la primer semana de febrero, Luna Díaz Traverso, Baltasar Schiappa Pietra y Franchesco Guidi fueron convocados nuevamente al CTF (Centro de Tecnificacion y Formacion) que tuvo lugar en Jauregui, dirigido por Juan Ignacio Cáceres.

Estos Centros dependen de la Federación Argentina de Canoas y se desarrollan durante todo el año en diferentes lugares.

Este llamado es una gran oportunidad para seguir fortaleciendo el desarrollo deportivo de los deportistas a partir de sus resultados y desempeño en las distintas competencias oficiales.