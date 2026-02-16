Milton Daniele, el odontólogo que invirtió en última aparatología y mira a la región (VIDEO)

El profesional se encuentra en la localidad de Buchardo, a 13 kilómetros de Coronel Charlone, límite entre las provincias de Córdoba y Buenos Aires.

Está cumpliendo su sueño del regreso a la localidad para ejercer luego de concluidos los estudios universitarios, pero con un importante plus, adquirió aparatología de última generación que para encontrarla se deben hacer como mínimo 200 kilómetros desde nuestra zona.

Distrito Interior visitó Prisma, su consultorio, y centro de diagnóstico para imágenes bucales, donde habló del uso y el destino de estos equipos que aportan, entre otras cosas, un bienestar al paciente, que está acorde a la evolución que ha tenido la odontología.

Su lugar en el mundo recibe a diario a pacientes derivados de otros colegas, a quienes les abrió las puertas del tomógrafo, y pacientes propios que van acercándose a medida que se conoce su obra.