Cosas con las que nos encontramos en la calle: lo difícil suele ser hacerlo fácil

Este vecino rastrillaba el pasto que acababa de cortar en una vivienda de la calle Rivadavia esquina Parra de General Villegas, cuando lo fotografiamos.

Su primera reacción fue de sorpresa, luego de preocupación.

Tras la explicación de la curiosidad que nos había despertado ver una herramiento «dos en uno», sonrió aliviado.

Imaginamos que la escobilla de plástico en un extremo del palo, y el escobillón en el otro tenía como fin optimizar lo necesario para su tarea a la hora de trasladarlo. Por lo tanto imaginamos que se movilizaba en una moto sin carro o en una bicicleta en las mismas condiciones. Era en esta última que se encontraba caída junto al tapial, apenas a la vuelta.

Ante casos como este, no dudamos en compartirlo con nuestros lectores, los de siempre que saben de este tipo de «reflejos ciudadanos» o los ocasionales que quizá no lo entiendan y consideren algo menor.

Aún con poco, cuando hay ganas, se puede ofrecer un servicio, trabajar; y tal vez esa escases sea la que agudiza el ingenio.

Más allá de la curiosidad, es un mensaje en sí, y una idea que otros pueden emplear.