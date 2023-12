Gilberto Alegre juró y ya es el nuevo intendente de General Villegas

El Jefe Comunal del Partido de General Villegas, Gilberto Alegre, en Sesión Especial juró y asumió este domingo 10 de diciembre el cargo por el período 2023-2027 en el Salón Dorado del Palacio Municipal.

En su discurso el Dr. Gilberto Alegre inició: “El agradecimiento a todos quienes me acompañan en esta ceremonia de cambio de autoridades, y como me dijeron a través de una frase de Saramago; “uno vuelve al lugar donde lo quieren, donde uno pertenece” y yo después de tantos años vuelvo a intentar ejercer nuevamente y con éxito el cargo de Intendente. Tuve cinco gestiones exitosas y pese a que me fui y estuve diez años fuera del Municipio la gente todavía me sigue expresando que soy la persona idónea para producir los cambios que se están necesitando”.

“Celebro las palabras del Dr. Campana cuando dice que tuvo que atravesar crisis, las inundaciones, la pandemia, pero se está yendo con una deuda muy importante del Municipio que hoy no nos deja margen para pagar los sueldos y salarios si tuviéramos que enfrentarla”, señaló.

Asimismo, consideró “voy a ser el Intendente los próximos cuatro años y vengo con mucha alegría porque la gente ha reconocido lo que hemos sabido hacer en nuestra gestión y la gente quiere a un Villegas en crecimiento”.

“Nosotros queremos defender las familias, pero tenemos que tener los elementos para que eso ocurra, tenemos que darle acceso a los terrenos y que la gente pueda construir su futuro, nosotros podemos brindarles la posibilidad que tengan una vida digna porque nuestro Partido es muy rico si lo administramos bien”, añadió.

Finalmente expresó: “La vida en el interior del país tiene que ver con el trabajo y la vida social y nosotros nos vamos a comprometer a ir a todos los pueblos como fui siempre y si me invitan a comer un asado, ahí estaré”.

Previamente en Sesión Preparatoria el Honorable Concejo Deliberante procedió a la toma de juramento y asunción de los Concejales electos y elección de Autoridades de dicho Cuerpo. Del mismo modo los Consejeros Escolares realizaron lo propio a primera hora de la mañana.

Finalizadas ambas sesiones el Obispo de la Diócesis de Nueve de Julio, Monseñor Ariel Torrado Mosconi, realizó la Oración por la Patria y luego el Intendente Gilberto Alegre tomó juramento a los nuevos integrantes del gabinete del Departamento Ejecutivo Municipal.

