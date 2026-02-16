El clima lo permitió y el Carnaval de General Villegas puso primera

Este domingo, tras la suspensión la noche anterior debido al pronóstico de tormenta, lo que finalmente fue un acierto, el corso tuvo su debut en el circuito trazado alrededor de la plaza principal.

En esta oportunidad las agrupaciones participantes fueron todas locales, salvo algunas atracciones, especialmente para los más chicos, como muñecos de series y cabezudos invitados.

La gente una vez más se volcó a disfrutar del Carnaval y lo colmó.

Este año la gente pudo disfrutar más del recorrido con la colocación de un vallado, dentro del cual se colocaron mesas y sillas, por lo que se pudo disfrutar de las diferentes propuestas con mayor comodidad, aunque por momentos, y en algunos tramos, fue imposible evitar que los niños, lo superaran para jugar con espuma; no deja de ser una incomodidad, pero tiene su atractivo y es parte del folklore de esta fiesta que suceda.

El paso de las agrupaciones fue sin baches y rápido, tanto que muchos de los concurrentes se quedaron con ganas de una vuelta más.

Con más aciertos que cosas a mejorar, pasó la primera edición del Carnaval de la ciudad; restan dos en los sábados siguientes.

Para destacar, la entrega de cada uno de los integrantes de los distintos grupos que a su paso no se quedan con nada, se nota y se disfruta. Predominancia de jóvenes, y recambio generacional, algo que fue anticipado y poco a poco va notándose con más fuerza, propio de la vida, propio del Carnaval.