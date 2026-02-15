Del Carnaval de General Villegas a sambar en el de Río de Janeiro (AUDIO)

Jesica Romero y Evangelina Lemos, dos conocidas pasistas villeguenses, están viviendo una experiencia única en el Carnaval del vecino país. Jésica lo hace por segunda vez, para Evangelina esta es la primera experiencia.

Jesica, que habló con Distrito Interior, contó que forman parte de la serie de oro, una instancia antes de la categoría mayor, de uno de los carnavales más importantes del mundo.

La scola que integran es GRES Unidos do Porto da Pedra. GRES significa Gremio Recreativo Escola de Samba.

Las villeguenses llevan casi 20 años ligadas a esta pasión en los carnavales de General Villegas, desde donde iniciaron, hace unos 10 años una trayectoria de aprendizaje, tomando clases inicialmente hasta adquirir, en el caso de Evangelina el profesorado de Samba y en consecuencia dando clases en Villegas; Jesica, se encuentra estudiándolo aún.

Esta experiencia, no solamente las enriquece en lo laboral, sino que en lo personal resulta uno de los momentos más importantes, dado el esfuerzo que requiere, en varios aspectos, llegar al Carnaval de Río de janeiro.

La joven dijo que resulta inexplicable lo que se siente al entrar en contacto con ese mundo que anhelaron durante años, y describió lo que fue un ensayo general en las calles previas al sambódromo, donde la adrenalina desborda.

Están viviendo un fin de semana inolvidable, para luego, Jesica regresar y participar en Piedritas el día lunes con Pojaí, la agrupación a la que pertenece, mientras que Evangelina continuará disfrutando unos días en Brasil.

Audio entrevista a Jesica Romero