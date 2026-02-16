La comparsa Mari Mari cerrará la segunda noche del Carnaval en General Villegas

En años anteriores ha sido parte del corso villeguense, por lo tanto al nombrarla mucho saben de qué se trata, aunque en esta oportunidad la temática es totalmente distinta.

Christian Francucci, Director de Cultura, quien confirmó la contratación, dijo que mari Mari se suma a las propuestas locales; algunas que no estuvieron en la primera noche lo harán, lo que dará al circuito callejero más propuestas para ver con un broche de oro que estimó, convocará a un número mayor de personas que la primera noche, en la que se estima ingresaron unas 8.500.

El costo de la entrada para el sábado próximo continúa siendo $ 4.000

Cómo surgió la comparsa Mari-Mari

Su historia se remonta a 1978, cuando el Club Central Entrerriano, uno de los más antiguos de Gualeguaychú, decidió integrarse a la recientemente creada Comisión de Carnaval, junto a otras instituciones de la ciudad.